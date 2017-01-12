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Могильное приложение: как будет работать сервис для похорон Umer.

Интервью с создателем Дмитрием Гераниным и главредом журнала «Археология русской смерти» Сергеем Моховым
Здесь и сейчас
18:11, 12 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
Игры и приложения
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Создатель «Яндекс.Погоды» Дмитрий Геранин запускает приложение Umer — как Убер, только про смерть. Как автоматизировать процесс похорон, как к сервису отнеслись на рынке ритуальных учлуг и как появилась такая неординарная идея, Дождь обсудил с созателем приложения Дмитрием Гераниным и с социологом, главным редактором журнала «Антропология русской смерти» Сергеем Моховым.

На превью: Flickr

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