Как одна авария на сутки парализовала аэропорт Калининграда.

Аэропорт Калининграда закрыт уже сутки: 2 января самолет «Аэрофлота» при посадке выкатился за пределы влетно-посадочной полосы. ТАСС со ссылкой на источник сообщает что, службы аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать А321. Следственный комитет уже возбудил дело в связи с происшествием. Как часто происходят такие аварии и насколько сложно эвакуировать самолет на стоянку, Дождь спросил у заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского.