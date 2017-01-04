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Как одна авария на сутки парализовала аэропорт Калининграда.

Заслуженный летчик-испытатель объясняет, насколько сложно эвакуировать самолет с взлетной полосы
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22:10, 4 января
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Ведущие:
Дарья Полыгаева
Теги:
Авиация, Калининград
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Аэропорт Калининграда закрыт уже сутки: 2 января самолет «Аэрофлота» при посадке выкатился за пределы влетно-посадочной полосы. ТАСС со ссылкой на источник сообщает что, службы аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать А321. Следственный комитет уже возбудил дело в связи с происшествием. Как часто происходят такие аварии и насколько сложно эвакуировать самолет на стоянку, Дождь спросил у заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского.

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