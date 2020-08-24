«Понимают, что начинают проигрывать». Как белорусское ТВ, Соловьев и Кремль реагируют на митинг, собравший больше 100 тысяч участников
МВД Беларуси оценило число участников «Марша новой Беларуси» в Минске в 20 тысяч человек. СМИ же писали о 100 тысячах протестущих. Валерия Ратникова рассказала, как воскресную акцию освещали государственное телевидение республики и в Москве.
Фото на превью: Соловьёв LIVE / YouTube; TUT.BY
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