Сестра погибшего главы управления культуры Минобороны: «Последней его фразой было: я лечу в ночь».Лиза Каймин об Антоне Губанкове, погибшем при крушении Ту-154 и реакции соцсетей на трагедию
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В самолете Ту-154, направлявшемся с гуманитарной миссией в Латакию, погибли все члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, знаменитая врач-благотворитель Елизавета Глинка и глава департамента культуры Министерства Обороны Антон Губанков.
Мы поговорили с его сестрой, ведущей телеканала RTVi Лизой Каймин.
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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