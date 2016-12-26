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Сестра погибшего главы управления культуры Минобороны: «Последней его фразой было: я лечу в ночь».

Лиза Каймин об Антоне Губанкове, погибшем при крушении Ту-154 и реакции соцсетей на трагедию
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18:58, 26 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Минобороны
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В самолете Ту-154, направлявшемся с гуманитарной миссией в Латакию, погибли все члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, знаменитая врач-благотворитель Елизавета Глинка и глава департамента культуры Министерства Обороны Антон Губанков. 

Мы поговорили с его сестрой, ведущей телеканала RTVi Лизой Каймин.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

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