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Чем занимались погибшие в катастрофе журналисты.

Вспоминают коллеги
Здесь и сейчас
19:52, 25 декабря
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Ведущие:
Алексей Александров
Теги:
Самолеты, Сочи
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При крушении самолета Ту-154 разом погибло девять сотрудников средств массовой информации. Ничего подобного в новейшей истории страны не происходило. Алексей Александров рассказывает о людях, которые так и не сняли свой репортаж о военных в Сирии.

Фото: агентство «Москва»

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