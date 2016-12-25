Чем занимались погибшие в катастрофе журналисты.Вспоминают коллеги
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The Telegraph узнала о готовящемся наступлении британских ВВС на сирийскую Ракку
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16:46
В Минобороны рассказали о пилоте разбившегося Ту-154
16:01
В Оренбургской области несколько жителей отравились суррогатным алкоголем
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Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд во избежание конфликта интересов
15:30
Министр экономического развития Крыма подал в отставку
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На месте крушения Ту-154 нашли 12 тел погибших
14:05
Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154
При крушении самолета Ту-154 разом погибло девять сотрудников средств массовой информации. Ничего подобного в новейшей истории страны не происходило. Алексей Александров рассказывает о людях, которые так и не сняли свой репортаж о военных в Сирии.
Фото: агентство «Москва»
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