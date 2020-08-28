«Кроме как дочерью, мы никак не связаны». Обвиняемая в тройном голосовании жительница Израиля — об обысках в квартире Марата Гельмана

В московской квартире галериста Марата Гельмана на Остоженке прошел обыск. Об этом сообщил сам Гельман, живущий последние годы в Черногории. «Ничего не нашли и уехали», — сказал он РБК. Обыск проводился в связи с делом в отношении Яэль Ильински. У Гельмана и Ильински общая дочь, но вместе они давно не живут. Ильински — гражданка России и Израиля, на прошедших этим летом выборах по поправкам в Конституцию она смогла трижды проголосовать на разных избирательных участках Израиля. О своем неоднократном голосовании Ильински сама написала на своей странице в Facebook. По ее словам, у нее получилось проголосовать в российском посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также через электронное голосование. Кроме того, бюллетень выдали ее несовершеннолетней дочери. На Ильински было возбуждено уголовное дело, а 28 августа суд приговорил ее к заочному аресту. В настоящее время Ильински находится в Израиле — мы с ней поговорили.