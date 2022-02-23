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«Я голосовал за возможность сохранения жизни людей»: депутат Алексей Чепа о своем включении в санкционный список Евросоюза

23 февраля, 19:18 Анна Монгайт
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Евросоюз ввел санкции против всех депутатов Госдумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР. Кроме того, под санкции попали 27 физических лиц лиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Поговорили об этом с заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексеем Чепой.

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