Десятки задержанных и нападение на здание суда: почему турецкий Измир стал «логовом террористов».

Двое человек погибли в результате взрыва в третьем по величине турецком городе Измир. Это полицейский и служащий суда. 5 января вооруженная группа совершила нападение на здание суда. Турецкие власти заявили, что, по предварительным данным, за взрыв в Измире несет ответственность «Рабочая партия Курдистана». Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что изначально планировалась более масштабная атака. А накануне в Измире были задержаны 40 человек, которых подозревают в причастности к другому теракту.

Мы обсудиди с руководителем проекта по России и Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатериной Сокирянской, есть ли связь между взрывом в Измире и терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь.

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