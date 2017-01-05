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Десятки задержанных и нападение на здание суда: почему турецкий Измир стал «логовом террористов».

Объясняет правозащитник Екатерина Сокирянская
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22:10, 5 января
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Теги:
Турция
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Двое человек погибли в результате взрыва в третьем по величине турецком городе Измир. Это полицейский и служащий суда. 5 января вооруженная группа совершила нападение на здание суда. Турецкие власти заявили, что, по предварительным данным, за взрыв в Измире несет ответственность «Рабочая партия Курдистана». Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что изначально планировалась более масштабная атака. А накануне в Измире были задержаны 40 человек, которых подозревают в причастности к другому теракту.

Мы обсудиди с руководителем проекта по России и Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатериной Сокирянской, есть ли связь между взрывом в Измире и терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь.

ИГИЛ — запрещенная и признанная террористической в России организация.

Фото: Tuncay Dersinlioglu / Reuters

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