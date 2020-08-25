«Многие задумались о смене юрисдикции». Как ситуация в Беларуси и отключение интернета разрушают знаменитую IT-отрасль
13 августа в Минске в офисах «Яндекса» и Uber прошли обыски. Вооруженные люди, прибывшие в компании, представились сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью. 25 августа «Яндекс» вывез часть сотрудников минского офиса в в Россию. Также из-за протестов в республике с перебоями работает интернет. Директор IT компании Iomico Николай Мурзенков рассказал в эфире Дождя, как все эти события сказываются на IT-отрасли, и что ее ждет в ближайшее время.
Фото на превью: pixabay.com
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