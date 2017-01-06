Получилось ли у Израиля занять место Египта в качестве главного туристического направления.

До того, как Россия прекратила авиасообщение с Египтом из-за теракта на борту российского самолета, главным зимним направлением неизменно были египетские курорты. Так, всего за 2015 год Египет посетили более 2 миллионов российских туристов. Часть турпотока рассчитывал переманить Израиль. Еще в конце 2015 года российские туроператоры обратились к израильским отелям с предложением перейти на систему «все включено». Кроме того, Израиль субсидирует перелеты из России в аэропорт Овда и не берет с авиакомпаний сборы, чтобы снизить стоимость авиабилетов.

Мы поговорили с главой департамента Министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксенией Кобяковой о том, получилось ли у Израиля переманить российских туристов.