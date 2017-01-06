Прямой эфир
59,48
62,93
56,43
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Получилось ли у Израиля занять место Египта в качестве главного туристического направления.

Представитель Минтуризма Израиля о том, сколько россиян едут в страну на рождество
Здесь и сейчас
18:50, 6 января
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 12%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Базовая подписка
480 / мес
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
туризм, Израиль
130
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Московская полиция объяснила изъятие годовалого ребенка у гражданки Узбекистана
МЧС предупредило москвичей о 35-градусных морозах
Полиция задержала устроившего стрельбу в центре Москвы
Байден сообщил о «секретных» действиях США в ответ на российские кибератаки

До того, как Россия прекратила авиасообщение с Египтом из-за теракта на борту российского самолета, главным зимним направлением неизменно были египетские курорты. Так, всего за 2015 год Египет посетили более 2 миллионов российских туристов. Часть турпотока рассчитывал переманить Израиль. Еще в конце 2015 года российские туроператоры обратились к израильским отелям с предложением перейти на систему «все включено». Кроме того, Израиль субсидирует перелеты из России в аэропорт Овда и не берет с авиакомпаний сборы, чтобы снизить стоимость авиабилетов.

Мы поговорили с главой департамента Министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксенией Кобяковой о том, получилось ли у Израиля переманить российских туристов.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
В Израиле госпитализировали российского посла
Генпрокуратура Израиля поручила начать расследование в отношении премьер-министра Нетаньяху
Чему Европа должна научиться у Израиля в борьбе с терроризмом Рассказывает бывший офицер-оперативник ЦАХАЛ
«Выживший» в Красноярском крае: новый рекламный ролик региона с ДиКаприо
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2