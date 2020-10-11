«Гарантий, что вакцина будет работать — нет». Разбираем интервью Собянина о коронавирусе с эпидемиологом Власовым
За сутки в России зафиксировано 13 634 новых случаев COVID-19. Это рекордное число заболевших с начала пандемии. Днем ранее было выявлено 12 846 новых случаев заболевания коронавирусом. Насколько сейчас необходимо и эффективно закрывать кафе и театры, а также нужно ли полагаться на вакцину, обсудили с эпидемиологом Василием Власовым.
Фото на превью: Авилов Александр / Агентство «Москва»
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