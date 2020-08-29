«Эйфоричная, но тревожная ситуация»: интервью с актером Владимиром Мишуковым, который прилетел в Беларусь на съемки

Российский актер Владимир Мишуков отправился в Беларусь на киносъемки и стал свидетелем самого масштабного в истории страны политического и социального процесса. Мы связались с ним и узнали, что он думает о белорусском протесте, и считает ли что аналогичная ситуация может произойти в России.