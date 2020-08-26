Кто больше всех зарабатывает в российском инстаграме? Старые и новые лица рейтинга Forbes
Издание Forbes опубликовало российский рейтинг инстаблогеров с самыми крупными рекламными доходами. Возглавила список Ксения Собчак. Составительница списка и корреспондент Forbes Анастасия Ляликова рассказала Дождю, что изменилось с прошлого года, когда впервые был составлен такой рейтинг, и какие гонорары получают его участники.
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