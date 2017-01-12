«Хуже уже не будет»: как для России кончилась неопределенность и что дальше.Объясняет Олег Вьюгин на Гайдаровском форуме в Москве
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В первый день VIII Гайдаровского форума в Москве новый министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что за два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире, а крепкий рубль — все, что нужно российской экономике. Дождь попросил бывшего заместителя председателя ЦБ, банкира Олега Вьюгина объяснить оптимистичное заявление министра и рассказать, означает ли это конец неопределенности для России.
На превью: Олег Вьюгин / официальный сайт Гайдаровского форума
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