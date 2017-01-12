«Хуже уже не будет»: как для России кончилась неопределенность и что дальше.

В первый день VIII Гайдаровского форума в Москве новый министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что за два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире, а крепкий рубль — все, что нужно российской экономике. Дождь попросил бывшего заместителя председателя ЦБ, банкира Олега Вьюгина объяснить оптимистичное заявление министра и рассказать, означает ли это конец неопределенности для России.