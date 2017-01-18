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«Сиделось нам отлично»: футбольные фанаты, осужденные за беспорядки во Франции, вернулись в Москву

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18:39, 18 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Футбол
24
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Российские фанаты, осужденные во Франции за беспорядки на Чемпионате Европы, вернулись в Москву. В «Шереметьеве» Алексея Ерохина и Сергея Горбачева встретили российские футбльные болельщики. Вот что говорили болельщики сразу после прибытия в Москву.

Горбачев мог покинуть Францию еще три месяца назад, но решил остаться с Ерохиным, чей срок истек лишь накануне. Третий осужденный россиянин Николай Морозов вернулся еще три месяца назад.

В аэропорту «Шереметьево» россиян встречали другие фанаты — там собрался целый митинг, который возглавлял бывший глава Российского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, которого отстранили от должности сразу после «Евро». Во время чемпионата его также арестовывали французские полицейские, но вместо тюрьмы выслали на родину.

На превью: Instagram / alex_ad666

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