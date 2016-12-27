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Верховный суд отправил на пересмотр приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»

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19:05, 27 декабря
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Крым
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Верховный суд отменил приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» и отправил его на пересмотр. Ранее Руслан Зейтуллаев был приговорен к семи годам лишения свободы Северо-Кавказским окружным военным судом. Прокуратура считает Зейтуллаева организатором террористической ячейки в Крыму и просит для него 17-летний срок. 

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал Дождю, что теперь защита будет жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Фото: Мария Борзунова / Дождь

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