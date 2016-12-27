Верховный суд отправил на пересмотр приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд отменил приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» и отправил его на пересмотр. Ранее Руслан Зейтуллаев был приговорен к семи годам лишения свободы Северо-Кавказским окружным военным судом. Прокуратура считает Зейтуллаева организатором террористической ячейки в Крыму и просит для него 17-летний срок.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал Дождю, что теперь защита будет жаловаться в Европейский суд по правам человека.