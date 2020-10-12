В Хабаровске возбудили уголовные дела против трех участников акции протеста

Уголовные сроки грозят сразу нескольким участникам протестов в Хабаровске. Дела возбуждены против Анастасии Субботниковой и Александра Приходько по «дадинской статье», то есть за неоднократное участие в несогласованных акциях. Помимо этого, Субботникову обвиняют в применении насилия к полицейскому. По некоторым данным, таких дел будет больше. Их могут возбудить против тех, кто был задержан на митинге 10 октября. Некоторые до сих пор находятся в изоляторе временного содержания. ОМОН применил силу против мирных протестующих после установки палаток на центральной площади рядом со зданием администрации. Действовали силовики очень жестко: людей били резиновыми палками, использовали электрошокеры. Нескольким демонстрантам потребовалась медицинская помощь, порядка 30 человек были задержаны. Мы узнали подробности у журналиста Алексея Филимонова, который также был задержан.