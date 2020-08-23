«Либо Беларусь будет свободна, либо ее захватит Россия». Леонид Гозман — о перспективах протеста и ресурсах Лукашенко
23 августа в Минске прошел многотысячный «Марш новой Беларуси» против президента Александра Лукашенко. По оценке Tut.by, в нем приняло участие более 100 тысяч человек. Акции протеста проходят по всей Беларуси уже две недели. Сегодня, 23 августа, минобороны Беларуси пригрозило протестующим привлечь армию в случае нарушения протестующими «порядка и спокойствия» во время проведения акций у мемориалов, посвященных Второй мировой войне. Политолог Леонид Гозман в эфире Дождя рассуждает о том, что ждет протестующих в Беларуси дальше, и почему в нынешних обстоятельствах сложно выиграть оппозиционную борьбу.
Фото на превью: Pasha Kapinos для Дождя
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