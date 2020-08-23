На выборах в США избиратели смогут проголосовать по почте. Почему Трамп против

В США назревает очередной предвыборный скандал. На этот раз вокруг почтовой службы. В Америке с ее помощью ряд граждан может отдать свой голос на выборах. Но из‑за пандемии в этой президентской компанией, проголосовать, отправив письмо, сможет каждый. Так вот четыре месяца назад американскую почту возглавил Луис Деджой — в 2016 году он финансировал предвыборную кампанию Трампа. Деджой на своем новом месте сразу же устроил масштабную реформу, согласно которой, в стране убрали лишние почтовые ящики, закрыли часть центров по сортировке писем, сотрудникам запретили работать сверхурочно и отменили все доплаты. В итоге работа почты сильно замедлилась. А ее руководство уже предупредило 46 штатов, что не гарантирует своевременную доставку бюллетеней. Все это происходит на фоне заявлений Трампа о том, что голосование по почте приведет к масштабным фальсификациям. Все это не понравилось демократами в конгрессе. Они считают, что так Трамп хочет сорвать выборы в США. Палата представителей накануне приняла законопроект, согласно которому почтовая служба получит 25 миллиардов долларов. Правда, проекту еще надо пройти через Сенат. Но что нужно понимать, почтовая служба в США уже 13 лет сильно убыточная. Прошлый год она закончился с убытком в 9 миллиардов долларов. А в апреле руководство ведомства заявило, что денег на работу им хватит только до сентября. Потом просто не из чего будет платить зарплату сотрудникам. Так кто прав в этом споре, спросим у политолога, эксперта по США Малека Дудакова.