Полиция разогнала акцию противников Трампа в штаб-квартире Goldman Sachs
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Противники избранного президента США Дональда Трампа устроили несанкционированную акцию протеста в штаб-квартире инвестиционного банка Goldman Sachs в Нью Йорке. Они недовольны тем, что Трамп собирается взять в свою команду сразу несколько человек, связанных с банком. Активисты указывают, что в своей кампании Трамп неоднократно использовал название банка в качестве символа алчной корпорации. Однако после победы выдвинул людей, тесно связанных с Goldman Sachs, на ключевые посты во власти.
Несколько десятков американцев с плакатами и мегафоном пришли к офису компании, а затем проникли внутрь здания. Прибывшие на место полицейские применили к протестующим силу и вытолкали их на улицу, но не стали никого задерживать.
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