В Москве прощаются с Доктором Лизой.

В понедельник, 16 января, в Москве в Новодевичьем монастыре проходит церемония прощания с Елизаветой Глинкой, также известой как Доктор Лиза. Глинка погибла в авиакатастрофе Ту-154, ее опознали среди жертв 13 января. Владимир Роменский рассказал, как проходит панихида.