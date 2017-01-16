В Москве прощаются с Доктором Лизой.Прямое включение из Новодевичьего монастыря
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В понедельник, 16 января, в Москве в Новодевичьем монастыре проходит церемония прощания с Елизаветой Глинкой, также известой как Доктор Лиза. Глинка погибла в авиакатастрофе Ту-154, ее опознали среди жертв 13 января. Владимир Роменский рассказал, как проходит панихида.
Фото: WikiMedia
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