«Не ожидал такой поддержки». В Беларуси уволили главу центра «Кардиологии». Он осудил насилие, а его врачи участвовали в протестах

Белорусские власти продолжают увольнять участников акций солидарности. 27 августа своего поста лишился глава научно‑практического центра «Кардиология» Александр Мрочек. До этого в сети появились видео, где его подчиненные стоят в цепи с белыми цветами, а он сам выступил против насилия силовиков. Ему пришлось подписать приказ о своем увольнении — так решил его наниматель, то есть Минздрав. Во время встречи с и.о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем медики центра «Кардиология» потребовали не увольнять директора. После отказа врачи освистали Пиневича и проводили его криками «Позор!».

Академик национальной академии наук Александр Мрочек прокомментировал в эфире Дождя решение руководства о своем увольнении, поддержку коллег и поведение силовиков на протестах.