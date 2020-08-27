«Не ожидал такой поддержки». В Беларуси уволили главу центра «Кардиологии». Он осудил насилие, а его врачи участвовали в протестах
Белорусские власти продолжают увольнять участников акций солидарности. 27 августа своего поста лишился глава научно‑практического центра «Кардиология» Александр Мрочек. До этого в сети появились видео, где его подчиненные стоят в цепи с белыми цветами, а он сам выступил против насилия силовиков. Ему пришлось подписать приказ о своем увольнении — так решил его наниматель, то есть Минздрав. Во время встречи с и.о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем медики центра «Кардиология» потребовали не увольнять директора. После отказа врачи освистали Пиневича и проводили его криками «Позор!».
Академик национальной академии наук Александр Мрочек прокомментировал в эфире Дождя решение руководства о своем увольнении, поддержку коллег и поведение силовиков на протестах.
Фото на превью: РНПЦ «Кардиология»
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