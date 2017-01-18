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Глава «Роснефти» продолжает ездить с «мигалкой» вопреки указу Путина

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14:59, 18 января
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Теги:
Игорь Сечин
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Несмотря на то, что Игорь Сечин давно покинул пост помощника президента России, он продолжает ездить с мигалкой. Таким образом, глава «Роснефти» нарушает указ президента, вступивший в силу 1 июля 2012 года «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства». Эту информацию рассказали Дождю два собеседника в окружении Игоря Сечина и подтвердил федеральный чиновник. 

Как удалось выяснить Дождю, глава «Роснефти» — единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций пользуется спецсигналами. Фотографию машины Сечина со спецсигналом в конце прошлого года публиковала в своем инстаграме журналист телеканала Life Анастасия Кашеварова. По ее утверждению, Сечин, выйдя из Кремля, сам сел за руль этого автомобиля.

Информацию о том, что Сечин пользуется спецсигналами также подтвердили собеседники из окружения главы Роснефти и федеральный чиновник. Как утверждает высокопоставленный собеседник, у спецслужб была информация о том, что жизнь Сечина находится под угрозой после «дела ЮКОСа». По версии источника, ему требуется охрана и сопровождение из-за возможной мести бывших акционеров нефтяной компании.

В перечне ведомств, которым положена «мигалка», госкомпании «Роснефть» нет. Пресс‑секретарь Роснефти Михаил Леонтьев на просьбу прокомментировать эту информацию ответил некорректным выражением.

На первью: фото предполагаемого автомобиля Сечина / akoshevarova 

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