Умер певец Джордж Майкл

В Лондоне в ночь на 26 декабря умер Джордж Майкл. Певец умер у себя дома. В семье музыканта пока отказываются от комментариев. Причиной смерти журналисты со ссылкой на источники называют сердечную недостаточность. В полиции, тем не менее отметили, что никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

Джордж Майкл урожденный Георгиос Кириякос Панайотоу родился в Лондоне, в 1980-х годах начал выступать в составе дуэта Wham, затем продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. В последние годы его имя чаще всего упоминалось в скандальной хронике, то в связи употреблением наркотиков и передозировкой, то из-за непристойного поведения в общественном месте. Несколько лет назад певец перенес тяжелую форму пневмонии и находился на грани жизни и смерти.

Фото: Albert Gea / Reuters