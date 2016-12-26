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Умер певец Джордж Майкл

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12:52, 26 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Лондон
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В Лондоне в ночь на 26 декабря умер Джордж Майкл. Певец умер у себя дома. В семье  музыканта пока отказываются от комментариев. Причиной смерти журналисты со ссылкой на источники называют сердечную недостаточность.  В полиции, тем не менее отметили, что никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

Джордж Майкл урожденный Георгиос Кириякос Панайотоу родился в Лондоне, в 1980-х годах начал выступать в составе дуэта Wham, затем продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. В последние годы его имя чаще всего упоминалось в скандальной хронике,  то в связи употреблением наркотиков и передозировкой, то из-за непристойного поведения в общественном месте. Несколько лет назад певец перенес тяжелую форму пневмонии и находился на грани жизни и смерти.

Фото: Albert Gea / Reuters

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