Олег Газманов: «Нам надо сомкнуть ряды, чтобы наши враги не посмели возрадоваться».

В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, 64 из них были артистами ансамбля Александрова.

Певец Олег Газманов рассказал нам о своих друзьях, артистах ансамбля, которые находились на борту самолета.