Олег Газманов: «Нам надо сомкнуть ряды, чтобы наши враги не посмели возрадоваться».Певец о крушении Ту-154 и своих друзьях, находившихся на борту самолета
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В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, 64 из них были артистами ансамбля Александрова.
Певец Олег Газманов рассказал нам о своих друзьях, артистах ансамбля, которые находились на борту самолета.
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