Прямой эфир
60,94
63,70
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Олег Газманов: «Нам надо сомкнуть ряды, чтобы наши враги не посмели возрадоваться».

Певец о крушении Ту-154 и своих друзьях, находившихся на борту самолета
Здесь и сейчас
18:37, 26 декабря
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
3 568
комментировать ( 2 )

Комментарии

Скрыть
Главное
Спасатели нашли останки 80 жертв катастрофы Ту-154
«Интерфакс» назвал перегруз Ту-154 одной из версий авиакатастрофы
«Момент истины» Караулова убрали из эфира после программы о покушениях на Путина
Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

В воскресенье, 25 декабря, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, 64 из них были артистами ансамбля Александрова.

Певец Олег Газманов рассказал нам о своих друзьях, артистах ансамбля, которые находились на борту самолета.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2