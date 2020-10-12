«Со временем все окажутся на свободе». Адвокат Виталия Шклярова — о подробностях встречи политзаключенных с Лукашенко

Действия белорусских властей по разгону мирных акций продолжают критиковать в Европе. 12 октября руководители стран ЕС также приняли решение о введении персональных санкций против президента Александра Лукашенко. Сам же он вновь говорил о том, как собирается переписывать Конституцию. Помимо этого, 10 октября белорусский президент в свойственной ему манере начал все-таки диалог с оппозицией. Правда говорил он с теми, кто находится в заключении в СИЗО КГБ под следствием.