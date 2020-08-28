Журналисту Френкелю, которому сломали руку на выборах, разбили машину и прокололи колеса. Вот его версии о том, кто это сделал

В Санкт-Петербурге корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи все колеса. По всей видимости, машину Френкелю разбили в ночь на четверг. Во-первых, невеста журналиста слышала, как несколько раз срабатывала автомобильная сигнализация, а во-вторых, сотрудники близлежащего кафе подтвердили, что 27 августа видели машину уже разбитой. При этом, ранее Следственный комитет не нашел повода для возбуждения уголовного дела по факту инцидента, который произошел на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Там во время голосования по поправкам к Конституции Давиду Френкелю сломали руку. Журналист — на связи со студией Дождя.