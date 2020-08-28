«Киев будет ориентироваться на Европу». Почему Украина приостановила все контакты с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО перебросило к границе Беларуси 18 американских истребителей F-16. Ситуация нагнетается не только внутри республики, но и вокруг нее: Украина на официальном уровне приостановила все контакты с Беларусью. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев присоединился к декларации ЕС по Беларуси, в которой Евросоюз называет президентские выборы в республике несвободными и несправедливыми. Украина — второй по величине сосед Беларуси, протяженность белорусско-украинской границы составляет более тысячи километров. О том, к чему приведет решение Киева, мы поговорили с белорусским политическим обозревателем Александром Федутой.