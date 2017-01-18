ФАС завела дело против сотрудников «Газпрома» и губернатора Самарской области

ФАС обвиняет Меркушкина, сотрудников «Газпрома», а также служащих самарского министерства энергетики в нарушении закона о конкуренции. «Действия властей Самарской области могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа», — говорится в сообщении.

Как выяснило ведомство, в 2011 году Меркушкин и дочернее предприятие «Газпрома» утвердили схему газоснабжения Самарской области, в которой не учитывается наличие в регионе еще одной газораспределительной компании – ООО «Средневолжская газовая компания». В ФАС полагают, что нарушение закона о конкуренции региональными властями и «Газпромом» могут привести к уходу Средневолжской газовой компании с рынка.

В декабре 2016 года политологи предсказывали скорую отставку главы Самарской области Меркушкина, несколькими месяцами ранее самарские эксперты заявляли «Коммерсанту», что президент России Владимир Путин уже подготовил указ об увольнении губернатора.

Меркушкин нередко подвергается критике, в том числе за свои неоднозначные высказывания. Летом прошлого года глава региона, говоря о долгах по зарплате работникам «Авто ВАЗ агрегата», заявил, что они не будут погашены «никогда». Позже пресс‑секретарь Меркушкина назвал эти слова вырванными из контекста.