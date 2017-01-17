«Это последний иск»: что изменит решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева».

Европейский суд по правам человека признал ущемление прав американских граждан, которые не смогли усыновить или завершить процедуру усыновления из-за принятия «закона Димы Яковлева», Россия заявила, что будет обжаловать решение ЕСПЧ. Может ли скандальный закон измениться после этого решения и пойдут ли американские усыновитенли снова в суд, Дождь обсудил с адвокатом, специалистом по семейному и ювенальному праву Антоном Жаровым.