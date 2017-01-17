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«Это последний иск»: что изменит решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева».

Специалист по семейному праву Антон Жаров комментирует решение суда в пользу американских усыновителей
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18:15, 17 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Закон Димы Яковлева
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Европейский суд по правам человека признал ущемление прав американских граждан, которые не смогли усыновить или завершить процедуру усыновления из-за принятия «закона Димы Яковлева», Россия заявила, что будет обжаловать решение ЕСПЧ. Может ли скандальный закон измениться после этого решения и пойдут ли американские усыновитенли снова в суд, Дождь обсудил с адвокатом, специалистом по семейному и ювенальному праву Антоном Жаровым.

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