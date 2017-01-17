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ЕСПЧ признал неправомерным «закон Димы Яковлева»

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15:11, 17 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Закон Димы Яковлева
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Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на «закон Димы Яковлева», который запрещает американцам усыновлять детей из России. ЕСПЧ присудил гражданам США 75 тысяч долларов, а также признал, что закон дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей.

В ЕСПЧ обратились с жалобами 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей. Все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Причем многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний,у них серьезные нарушения в развитии, требующие специальной медицинской помощи. Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи.

Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Дети, как отмечается в материалах суда, успели привязаться к приемным семьям. А в одном случае и вовсе усыновить должны были ребенка, брат которого уже жил в той же приемной семье. К концу 2012 года, когда был принят «закон Димы Яковлева», заявители выполнили все условия и почти завершили процедуру усыновления.

Попытки оспорить акт в российских судах оказались безуспешными, после чего истцы и решили обратиться в ЕСПЧ. В решении суда отмечается, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни, а также запрет на пытки и дискриминацию.

«Закон о запрете на усыновление российских детей американцами вступил в силу 1 января 2013 года. Его стали называть именем Димы Яковлева — усыновленного ребенка, который погиб после того, как американские родители оставили его в запертой машине на жаре. Документ должен был стать ответом России на американский «акт Магнитского».

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