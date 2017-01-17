ЕСПЧ признал неправомерным «закон Димы Яковлева»
Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе на «закон Димы Яковлева», который запрещает американцам усыновлять детей из России. ЕСПЧ присудил гражданам США 75 тысяч долларов, а также признал, что закон дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей.
В ЕСПЧ обратились с жалобами 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей. Все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Причем многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний,у них серьезные нарушения в развитии, требующие специальной медицинской помощи. Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи.
Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Дети, как отмечается в материалах суда, успели привязаться к приемным семьям. А в одном случае и вовсе усыновить должны были ребенка, брат которого уже жил в той же приемной семье. К концу 2012 года, когда был принят «закон Димы Яковлева», заявители выполнили все условия и почти завершили процедуру усыновления.
Попытки оспорить акт в российских судах оказались безуспешными, после чего истцы и решили обратиться в ЕСПЧ. В решении суда отмечается, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни, а также запрет на пытки и дискриминацию.
«Закон о запрете на усыновление российских детей американцами вступил в силу 1 января 2013 года. Его стали называть именем Димы Яковлева — усыновленного ребенка, который погиб после того, как американские родители оставили его в запертой машине на жаре. Документ должен был стать ответом России на американский «акт Магнитского».
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