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Руководитель аппарата Игоря Сечина найден мертвым в своей машине в Москве

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19:05, 26 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
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В Москве найден мертвым руководитель аппарата главы «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин, сообщает Life. По информации издания, тело 61-летнего Еровинкина обнаружили в автомобиле в центре Москвы утром 26 декабря. Причины гибели выясняют следователи.

Смерть менеджера подтвердил «РБК» представитель нефтяной компании: «Это не гибель, это естественная смерть». «Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа», — добавил собеседник издания. Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. На месте работает следственно оперативная группа.

Олег Еровинкин являлся генералом ФСБ. С 1976 года он служил органах КГБ СССР. В начале 1990-х Еровинкин работал в администрации президента Ельцина, а в 1994 стал заместителем начальника отдела контроля за защитой государственных секретов управления кадров АП. После этого Еровинкин работал начальником отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны управления информационного и документационного обеспечения президента России. С 2008 года он руководил секретариатом тогдашнего зампредседателя правительства Игоря Сечина. В 2012 ушел вслед за Сечиным в «Роснефть» и возглавил отдел, который отвечает за секретные документы и их получение и пересылку, сказал РБК его знакомый. «Он готовил личные декларации Игоря Сечина», — добавил собеседник РБК. Представитель «Роснефти» эту информацию не комментирует.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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