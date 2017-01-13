Константин Эрнст: «Мы же не меняем основной салат на Новый год, и елочка у нас почему-то стоит».Гендиректор «Первого канала» о том, кто смотрит «голубые огоньки» и почему их невозможно поменять
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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст ответил на вопросы пользователей сайта Ok.ru. В ходе интервью он рассказал, почему новогодние шоу почти не меняются в течение многих лет, несмотря на запрос от части аудитории.
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