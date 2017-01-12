Эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене «пакета Яровой»
Эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене «пакета Яровой», которая собрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы. Заседание рабочей группы во главе с министром открытого правительства Михаилом Абызовым пройдет 19 января, сообщают «Ведомости».
В петиции указывалось, что принятый летом 2016 года так называемый «пакет Яровой» противоречит Конституции, требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет компаний так как обязывает операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.
Петиция против «пакета Яровой» появилась на сайте Российской общественной инициативы 8 июля и должна была быть рассмотрена экспертами ещё в октябре. В связи с задержкой Фонд борьбы с коррупцией даже обратился в суд... Теперь же петицию все таки рассмотрят, но будет ли результат не известно.
За время существования сайта Российской общественной инициативы барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь 5 были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.
На превью: Владимир Федоренко / РИА Новости
КомментарииСкрыть