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Эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене «пакета Яровой»

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12:33, 12 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
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Эксперты правительства рассмотрят петицию об отмене «пакета Яровой», которая собрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы. Заседание рабочей группы во главе с министром открытого правительства Михаилом Абызовым пройдет 19 января, сообщают «Ведомости».

В петиции указывалось, что принятый летом 2016 года так называемый «пакет Яровой» противоречит Конституции, требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет компаний так как обязывает операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

Петиция против «пакета Яровой» появилась на сайте Российской общественной инициативы 8 июля и должна была быть рассмотрена экспертами ещё в октябре. В связи с задержкой Фонд борьбы с коррупцией даже обратился в суд... Теперь же петицию все таки рассмотрят, но будет ли результат не известно.

За время существования сайта Российской общественной инициативы барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь 5 были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.

На превью: Владимир Федоренко / РИА Новости

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