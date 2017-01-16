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«Тысячи людей звонят, желая продолжить ее дело»: друзья и коллеги прощаются с Доктором Лизой

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12:30, 16 января
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16 января в Москве прощаются с жертвами авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. В Успенском соборе Новодевичьего монастыря — с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой. В собор пришли друзья, колеги и множество тех, кому помогла Доктор Лиза.

«Нам не дано понять такой любви к людям». Друзья и коллеги вспоминают Елизавету Глинку

В телецентре «Останкино» также проходит панихида по погибшим журналистам. Прощание с погибшими при крушении самолета началось и на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. Сотрудники Минобороны, в том числе члены экипажа самолета, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты по желанию родственников погибших будут похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.

На превью: Илья Питалев / РИА Новости

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