«Серега с МТЗ» Дылевский уволился с завода и покинул забастовочный комитет. Мы с ним поговорили
В Беларуси член президиума Координационного совета оппозиции, экс-лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский заявил, что его вынудили уволиться с МТЗ. По его словам, ему пригрозили увольнением родителей, которые работают на том же предприятии. Дылевский рассказал в эфире Дождя рассказал о своем увольнении, планах на будущее и работе КС.
Фото на превью: Дарья Бурякина / TUT.BY
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