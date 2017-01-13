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Доктора Лизу опознали среди жертв авиакатастрофы Ту-154

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12:12, 13 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
авиакатастрофа Ту-154
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Опознаны более 70 погибших при крушении Ту-154

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, опознана среди жертв катастрофы Ту 154. Для этого была проведена ДНК экспертиза. В окружении Глинки сообщили, что ее похоронят в понедельник, 16 января, на Новодевичьем кладбище.

Елизавета Глинка погибла при крушении направлявшегося в Сирию Ту-154 Минобороны над Черным морем в конце декабря 2016 года. Всего в самолете находились 92 человека, среди которых также были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, чиновники и военные.

Целью поездки Глинки в Сирию была доставка медикаментов в университетский госпиталь в Латакии. Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что следователи исключили версию теракта на борту Ту-154. Основными версиями крушения на данный момент считают ошибку управления и технические неполадки.

На превью: WikiMedia

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