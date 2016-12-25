Михаил Федотов о Докторе Лизе: «Она была чудом, небесным посланием добродетели».

Директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка находилась на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154. Об этом «Снобу» сообщил ее муж Глеб Глинка.

Самолет Минобороны, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. В частности, в самолете были 64 участника ансамбля имени Александрова и журналисты Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда».

Глава СПЧ Михаил Федотов в эфире Дождя рассказал, что на борту Ту-154 Елизавета Глинка везла медикаменты и медицинскую технику в университетский госпиталь в Латакии, купленные на средства фонда «Справедливая помощь». Подобные поездки планировалось сделать регулярными, сообщил глава СПЧ.

Фото: РИА Новости