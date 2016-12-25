В воскресенье, 25 декабря, самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди пассажиров была глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Доктор Лиза везла в Сирию медикаменты и медицинское оборудование для госпиталя в Латакии. Друзья и коллеги вспоминают, какой была Елизавета Глинка и как она помогала людям.

Митя Алешковский, глава фонда «Нужна помощь»:

Я много лет знал Лизу лично. Это был святой человек. Я с большим трудом сдерживаю слезы, потому что это огромная потеря для всех жителей нашей страны, для каждого. И может этого кто-то еще не понимает, но это был святой человек. Она была абсолютно разная, она помогала огромному количеству людей.

Ее принято было ругать в последнее время за то, что она принимала много помощи от государственных структур, якобы тем самым их каким-то образом оправдывая. Но это неправда. Знаете, я с Лизой Глинкой стоял вместе на митинге после того, когда объявили приговор Алексею Навальному. Ночью, держась за руки, мы стояли с ней, с женой и мамой… Вот так — три женщины и я один, мы стояли против ОМОНа, сцепившись руками. Так что не нужно говорить, что Лиза Глинка продалась этой власти, это ужасно оскорбляет ее память.

Лиза Глинка была святой человек, она помогала бездомным, она помогала больным, она помогала детям, она помогала открыть хосписы в Екатеринбурге, в Киеве. Это катастрофа для нас. Конечно, смерти других людей — это ужас, но потеря Лизы Глинки невосполнима для нашей страны. Она невосполнима для нашего общества, потому что Лиза показывала нам, как нужно жить, что нужно ничего не бояться и продолжать верить в добро и делать свое дело.

Михаил Федотов, глава СПЧ:

В это я не могу поверить до сих пор, надеюсь, что произойдет чудо… но понимаю, но чуда в данном случае не произойдет. Потому что, если бы Лиза была жива, то она бы первая откликнулась на эту катастрофу. К сожалению, ее телефон не отвечает.

Это огромная трагедия. Гибель самолета, 91 человека, это огромная трагедия, но для меня лично и для всех членов Совета по правам человека еще большая личная трагедия. Потому что мы все Лизу очень любили. Лизу было за что любить, она была чудом. Она была просто небесным посланием добродетели. Она спасала бездомных, она их одевала, она их кормила, она оказывала паллиативную помощь безнадежно больным, она моталась с нами по колониям и СИЗО, а сколько часов мы просидели в камере у Надежды Савченко, уговаривая ее как-то ослабить голодовку и сохранить жизнь и здоровье, а сколько мы с ней времени провели с Варей Карауловой, этой жертвой терроризма и борьбы с терроризмом. Это все далеко от медицины, но это не было далеко от Лизы, потому что она свое сердце отдавала другим людям, это была ее миссия, это была ее задача на жизнь.

Леонид Никитинский, член СПЧ:

Она была человеком загадочным для меня именно по своему масштабу. Я не могу сказать, что ее толкнуло к этой абсолютно христианской деятельности, потому что она из комфортной жизни шагнула сначала к бомжам. Это огромная деятельность, очень трудная. Потом она стала заниматься детьми, она много занималась хосписами, больными раком.

Есть такие люди, мы можем этому только завидовать. Потому что мы не такие, как они, нам не дано понять такой любви к людям. Она была великим человеком.

Сергей Кривенко, член СПЧ:

Это шок. Это человек, который делал свое дело, несмотря на политику, на различные силы, которые пытались ей мешать, просто занимаясь благотворительностью, помогая, помогая и помогая. Помогая слабым и нуждающимся в помощи. Сейчас, насколько мне известно, она летела в Сирию, везя лекарства, которые она с трудом собрала, оформила и с помощью этого борта она некоторое время пыталась организовать вывоз этого груза. Этот борт ей подвернулся.

Максим Шевченко, член СПЧ:

Лиза — удивительно светлый, солнечный, добрый человек. Она всегда отвечала улыбкой, когда к ней подходили. Она сразу вникала… она же врач, она сразу говорила: «В чем проблема?» Она сразу начинала решать эту проблему. Я запомнил ее в начале войны в Донецке, когда все бежали в ужасе из Донецка, а она наоборот — туда, потому что там осталось много детей, детские больницы, детские лечебницы, в которых детей просто бросали, у них не было медикаментов, они находились под артиллерийским огнем. Она была всегда там, на передовой. Она провела в Донецке безвылазно с марта по ноябрь такими наездами. В Горловке… мне присылают письма горя из Горловки, из маленьких городов Донбасса, где ее запомнили как человека, который всегда приходил на помощь.

Екатерина Чистякова, доктор фонда «Подари жизнь»:

Лиза, такой человек, который бросался на самые незащищенные, самые забытые группы людей, которым нужна помощь. Она была основательницей первого хосписа в Киеве, когда о паллиативной помощи не было известно ни в Украине, ни в России. Помогала бездомным. Любая беда, любая катастрофа находила в ней отклик. Это была ее особенность, она бросалась на помощь абсолютно самоотверженно, не рассуждая о том, как ей это удастся, когда надо было просто помочь.

8 декабря Владимир Путин присудил госпремию Елизавете Глинке за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности. «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся живыми, потому что война — это ад на земле», — сказала она тогда в своей речи.