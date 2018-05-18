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«Сущенко и Сенцов сидят за терроризм, а Кирилл должен быть на свободе»: Дмитрий Киселев об аресте главреда РИА Новости Украина
В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — суд в Херсоне арестовал его на два месяца. На акцию пришли глава Russia Today Маргарита Симоньян и телеведущий Дмитрий Киселев.
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Сущенко и Сенцов сидят за терроризм, подрывную деятельность, а Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен, конечно же, был не эквивалентным заведомо», — сказал Киселев.
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Фото: Victor Platov / AP
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