«Сущенко и Сенцов сидят за терроризм, а Кирилл должен быть на свободе»: Дмитрий Киселев об аресте главреда РИА Новости Украина

В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — суд в Херсоне арестовал его на два месяца. На акцию пришли глава Russia Today Маргарита Симоньян и телеведущий Дмитрий Киселев.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Сущенко и Сенцов сидят за терроризм, подрывную деятельность, а Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен, конечно же, был не эквивалентным заведомо», — сказал Киселев.

Фото: Victor Platov / AP