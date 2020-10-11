«„Крепкий орешек“ зажат в тисках». Дмитрий Болкунец — об унизительной поездке в СИЗО к «преемнику», страхах Лукашенко и скорой развязке кризиса
10 октября Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где встретился в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой, Максимом Знаком и Виталием Шкляровым. Почему именно сейчас произошла эта встреча и с какой целью, обсудили в эфире Дождя с политологом Дмитрием Болкунцом.
Чтобы посмотреть полную версию, выберите вариант подписки
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю