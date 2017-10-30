«Для России это как носки, которые можно носить с обеих сторон»: отделится ли Каталония от Испании и какова позиция Кремля по референдуму?

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Пилар Бонет обратила внимание на недостаток коммуникации и взаимопонимания между каталонским правительством и центральным правительством Испании: «Мы видим две параллельные линии, которые не пересекаются. Правительство Каталонии делает вид, будто это (независимость) уже существует. Пока мне кажется, что досрочные выборы в Каталонии дают шанс, чтобы столкновение было политическое, а не физическое. Вопрос в том, насколько у них хватит людей, чтобы эту тему воплощать. Пространство для компромисса сохраняется, но они живут в параллельном измерении».

Комментируя то, насколько правительство Каталонии готово применять силу, она сказала: «По международным правилам, государство имеет монополию на насилие. Если сравнить это с кадрами из Донбасса и Чечни, я бы не сказала, что это самое жесткое насилие».