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«Для Байдена Украина — болезненный вопрос»: политолог оценила реакцию США на признание Россией ДНР и ЛНР
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Обсудили со старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН Александрой Филиппенко, как можно оценить позицию Джозефа Байдена в отношении России и как его личные отношения с Владимиром Зеленским могут влиять на действия официального Вашингтона.
Фото: Иван Коваленко/Коммерсантъ
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