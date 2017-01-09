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Полиция вернула девушке из Узбекистана годовалую дочь, но теперь собирается депортировать обеих

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18:39, 9 января
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Сотрудники полиции вернули гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалого ребенка, которого забрали из-за отсутствия документов. Об этом сообщил правозащитник Бахром Исмаилов в своем фейсбуке.

Исмаилов также выложил видеозапись, на которой сотрудник полиции выносит ребенка из здания на улицу. Женщину вместе с ребенком отвезли в суд где решается вопрос об экстрадиции.

26 декабря Мамасаидову доставили в отделение полиции вместе с годовалой дочерью. Она жила в Москве с 2015 года, при этом у нее не было регистрации и не было документов, удостоверяющих личность и родство ее ребенка, об этом рассказали Дождю в управлении МВД по Москве.

В отделении сотрудники полиции вызвали ребенку скорую помощь, мотивируя это высокой температурой. Девочку отвезли в Первую городскую инфекционную больницу. В отношении Мамасаидовой составили административный протокол статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России ».

По словам правозащитника Исмаилова, ее продержали в отделении полиции 69 часов вместо положенных 48 часов. Когда Мамасаидова вместе с ним отправилась в больницу, чтобы забрать девочку, выяснилось, что полицейские составили на ребенка акт о беспризорности, однако ребенка все же вернули.

На превью: Бахром Исмаилов / Facebook

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