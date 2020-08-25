Почему белорусская оппозиция празднует День Независимости 25 августа, а власть — в июле?

Беларусь сегодня — фактически единственная страна из бывших советских республик, чей официальный День Независимости никак не связан с моментом распада СССР. Отмечать этот праздник 3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации, решили в 1996 году — в ходе референдума, который предложил провести новоизбранный президент Александр Лукашенко. Но не все белорусы согласны с этой датой. До 1996-ого года День независимости белорусы отмечали 27 июля (а не 3-его) — это день принятия Декларации о суверенитете республики. Однако есть еще одна дата — 25 августа, в этот день Беларусь провозгласила свою независимость — это произошло после августовского путча в Москве. Тогда, в 1991 году в Минске прошла внеочередная сессия Верховного Совета БССР под бело-красно-белым флагом. Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич рассказал Дождю, почему для оппозиции в республике именно 25 августа стало важной датой.