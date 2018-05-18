«Его весь день поджидали»: в Краснодаре напали на координатора движения «Голос»

Фото: Vera Kholodnaya / Facebook

Около часа дня неизвестные в масках избили Канкия в подъезде дома. Нападавшие распылили в лицо активиста жидкость из газового баллончика — у него повреждены глаза. Канкия находится в сознании.

Это не первая атака на Давида Канкия, который последовательно выступал против нарушений на выборах в Краснодарском крае — ранее неизвестные прокалывали шины его автомобиля.