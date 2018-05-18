Партнерский материал
«Его весь день поджидали»: в Краснодаре напали на координатора движения «Голос»
В Краснодаре напали на координатора регионального «Голоса» Давида Канкия. Эколог и общественный деятель из Краснодара Евгений Витишко рассказал подробности.
Инвестируйте в правду. Поддержите нашу работу и оформите платеж
Фото: Vera Kholodnaya / Facebook
Около часа дня неизвестные в масках избили Канкия в подъезде дома. Нападавшие распылили в лицо активиста жидкость из газового баллончика — у него повреждены глаза. Канкия находится в сознании.
Это не первая атака на Давида Канкия, который последовательно выступал против нарушений на выборах в Краснодарском крае — ранее неизвестные прокалывали шины его автомобиля.
Комментарии (0)
Также по теме
Другие выпуски
Популярное у подписчиков дождя за неделю