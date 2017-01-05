Как дальнобойщики перекрыли трассу, открытую Путиным месяц назад
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
23:19
Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций
22:10
Керри рассказал о пользе от «перезагрузки» отношений США и России
21:30
Авиакомпания «Аврора» опровергла сообщение о сближении лайнера с самолетом НАТО
21:04
Российская биатлонистка Аввакумова получила возможность выступать за сборную Южной Кореи
20:38
Отец подозреваемого в убийстве ингушского журналиста взял вину на себя
19:27
Порошенко отказался посещать «украинский ланч» в Давосе из-за статьи в WSJ о России
19:04
У берегов Луизианы загорелась нефтедобывающая платформа
18:42
В Сочи открыли первое казино новой игорной зоны
Первые протесты Нового года — в Петербурге дальнобойщики попытались заблокировать скоростную дорогу «Западный скоростной диаметр», которую открывал лично президент Владимир Путин. Водители считают, что трасса должна быть бесплатной, поскольку проезд в порт для фур возможен только по платной дороге. Свою акцию с властями они не согласовывали. По сути они просто врезались в шлагбаумы рядом с пукнтами оплаты, а после останавливались для того, чтобы оформить ДТП. В результате образовалась гигантская пробка.
Фото: Давид Френкель
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
«Какое общество, такой и рок-н-ролл»: восемь песен, вдохновленных Болотной Михаил Козырев и журналист Евгений Левкович обсуждают музыку протеста, который начался пять лет назад
Протесты, которые забыли: как все начиналось в декабре 2011 Маргарита Симоньян и Федор Бондарчук еще требуют изменить систему, и тысячи людей на улицах Москвы
«Калужская земля продается, как трусы на рынке»: предприниматели обратились к Кадырову за помощью
«Это радикальные православные репрессии»: почему к защитникам парка «Торфянка» пришли силовики Рассказывает жительница Лосиноостровского района
КомментарииСкрыть