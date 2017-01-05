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Как дальнобойщики перекрыли трассу, открытую Путиным месяц назад

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22:28, 5 января
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Теги:
Протесты
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Первые протесты Нового года — в Петербурге дальнобойщики попытались заблокировать скоростную дорогу «Западный скоростной диаметр», которую открывал лично президент Владимир Путин. Водители считают, что трасса должна быть бесплатной, поскольку проезд в порт для фур возможен только по платной дороге. Свою акцию с властями они не согласовывали. По сути они просто врезались в шлагбаумы рядом с пукнтами оплаты, а после останавливались для того, чтобы оформить ДТП. В результате образовалась гигантская пробка.

Фото: Давид Френкель

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