«Дальневосточный темперамент»: жители Хабаровска протестуют уже 50 дней и не готовы уходить с улиц
В Хабаровске протесты в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала длятся уже 50 дней. Врио губернатора Михаил Дегтярев уже заявил, что администрация организует работу прямой линии, по которой жители смогут лично поговорить с ним о наиболее острых вопросах. Мы поговорили с Екатериной Бияк, блогером, жительницей Хабаровска, и она рассказала о том, почему люди по-прежнему не готовы покидать улицы города, а также станут ли они разговаривать с Дегтяревым.
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
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