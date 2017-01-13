Чубайс назвал «катастрофой» 10 лет без реформ в России.Прогноз главы «Роснано» на Гайдаровском форуме
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Низкие темпы роста экономики в течение 10 лет — «катастрофическая» ситуация для России, заявил глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Гайдаровского форума.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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