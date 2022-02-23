Что происходит с украинской стороны линии соприкосновения в Донбассе: рассказывает командир «Грузинского легиона»
Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом, а российских военных — миротворцами. Он назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», Устава ООН и Декларации о принципах международного права. Что сейчас происходит с украинской стороны линии соприкосновения в Донбассе, рассказал командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
Мамулашвили считает происходящее в Украине началом прямой агрессии против страны, потому что Совфед разрешил вводить войска за пределами России. По его мнению, решение признать ДНР и ЛНР станет невыгодным для самой России.
Фото: Ethan Swope / AP
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